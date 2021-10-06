مدبولي يستعرض تقرير «الاستغاثات الطبية».. 496 قرار علاج على نفقة الدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، بشأن أهم الجهود والأعمال التي بذلتها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، في الربع الثالث من عام 2021.

وفي تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أنّ لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 2030 استغاثة، رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 7229 حالة.

توفير 126 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة

وتابع رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، بحسب بيان، أنّ الاستجابات اشتملت على 496 قرار علاج صدر من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، إضافة إلى القرارات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة، و42 حالة زراعة نخاع، و226 قرارا للجامانايف، كما وافق رئيس الوزراء على توفير 126 طرفا صناعيا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بملف إصابات فيروس كورونا، أشار رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إلى أنّ اللجنة استجابت لـ63 حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا، وجرى التنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية وغرفة عمليات إدارة الأزمة بوزارة الصحة، للتدخل للتعامل مع هذه الحالات، موجها الشكر لهم على سرعة التدخل.

وخلال تقريره، عرض الدكتور حسام المصري أبرز العمليات الجراحية والاحتياجات الطبية التي أُجريت خلال تلك الفترة، وتتمثل في أمراض القلب بما يشمله من قسطرة، وتركيب دعامات، وجراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب، وعمليات قلب الأطفال، إضافة إلى عمليات استئصال وعلاج الأورام، وعمليات العظام والمفاصل، إلى جانب أمراض الكبد، وعمليات العظام والمفاصل، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال، علاوة على الأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

قوافل طبية بقرى «حياة كريمة»

وتطرق إلى مشاركة لجنة الاستغاثات الطبية واللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «صناع الخير للتنمية» والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الأكثر احتياجًا، وشملت القوافل محافظات: كفر الشيخ، الشرقية، القليوبية، بورسعيد، ومدينة العلمين الجديدة.

وأشار المصري، إلى مواصلة العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي على رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، لافتا في هذا الصدد، إلى أنّ لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يجري التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج الحالات للتدخل السريع؛ لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

إلى جانب ذلك، واصلت اللجنة الطبية العمل على تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا؛ حيث جرى عقد عدد من الاجتماعات لبلورة آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الطبي عن طريق الجمعيات الخيرية، ومجلس النواب، ومكاتب المحافظين على مستوى الجمهورية.

متابعة علاجات مرضى الجيوشية والهيموفيليا

وفيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، أشار رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إلى استمرار رصد الاستغاثات الخاصة بذلك، وإرشاد أصحاب الاستغاثات بأماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة، من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين مقدمي الاستغاثات، كما واصلت اللجنة متابعة علاجات مرضى الجيوشية والهيموفيليا.

وجرى إطلاق ملف التوعية الطبية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص اللجنة على أن تحتوي نماذج الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأي العام، تهدف للتحذير أو رفع الوعي الطبي لدى المتابعين، مثل العيوب الخلقية لحديثي الولادة وكيفية الكشف عنها في مرحلة مبكرة، وأمراض القلب، والتعامل مع الحروق، وحصوات المرارة وغيرها.

واستمرت لجنة الاستغاثات الطبية في متابعة ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، من خلال رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يجري إصدار قرارات شهرية من رئيس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لهذه العمليات، وجار التنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الرعاية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.