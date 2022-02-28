مدبولي يشيد بجهود لجنة الاستغاثات الطبية: هدفنا الوحيد خدمة المواطن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال فبراير الحالي، من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، واستجابتها لما يتم رصده من استغاثات للمواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا ضرورة مواصلة هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بتعاون الجهات المسؤولة عن الخدمات الصحية، في الاستجابة لأي شكوى أو استغاثة، مؤكدا أنّنا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد، وهو خدمة المواطن المصري.

قرارات لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية

من جانبه، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أنّه جرى الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 525 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنّ الاستجابات خلال شهر فبراير، شملت صدور 198 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجا، وإجراء 134 عملية جراحية، وإصدار 29 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أنّ جهود اللجنة خلال الشهر الحالي، تضمّنت اتخاذ الإجراءات الطبية لـ78 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ21 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ50 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.