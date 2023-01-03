استخدمها الجيش الفرنسي.. طريقة «برايل» طوق النجاة لفاقدي البصر

طريقة برايل من أشهر الطرق التي يستخدمها فاقدي البصر في التعلم والتواصل، وقالت الدكتورة مروة سعيد، المدرس بشعبة التربية الخاصة بجامعة حلوان، إنّ طريقة اخترعها لويس برايل واستمدها من آلية كان يستخدمها الجيش الفرنسي، الذي كان يعطي الأوامر للجنود والضباط من خلال 12 نقطة، وكل نقطة تمثل أمر عسكري، أو من خلال نقطة بارزة، للتعامل مع الأوامر في الأوقات المظلمة، إذ يقوم الجندي بتحسس العلامة البارزة ويدرك أن هذا طلب من القائد الخاص به.

تطوير طريقة برايل

وأضافت أن لويس برايل طور هذه الآلية حتى وصل للشكل المتعارف عليه، موضحة أن طريقة برايل لها أدوات كثيرة للغاية، أشهرها وأرخصها وأبسطها هي ما يطلق عليها المكتبة.

وتابعت المدرس بشعبة التربية الخاصة بجامعة حلوان، خلال حوارها مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ معظم المصابين بالإعاقة البصرية يستخدمون أصابعي السبابة والوسطى في القراءة بطريقة برايل، ومنهم من يستخدم السبابة، مشددة على أن طريقة برايل في القراءة للمكفوفين فتحت المجال أمام ذوي البصيرة للتعلم بشكل جيد جدا، وإجادة طريقة القراءة والكتابة، ومثلت لهم طاقة نور بعد حرمانهم من التعليم.

التكنولوجيا طورت برامج للمكفوفين

وشرحت المدرس بشعبة التربية الخاصة بجامعة حلوان، أنّ التكنولوجيا سهلت على المكفوفين، فأصبح توجد برامج على جهاز الكمبيوتر تكتب بطريقة عادية وطباعة ورقة مكتوبة بطريقة برايل، وهناك لوحات للمفاتيح بحروف بارزة، موضحة أنّ الهواتف المحمولة بها حاليا قارئ وبرامج للنطق سهلت على المكفوفين كثيرا.

وأكدت أنّ الطفل المولود كفيف، يستطيع تعلم طريقة برايل خلال شهر ونصف وغالبا يكون في سن دخول المدارس، ومن فقد بصره في منتصف حياته يواجه صعوبة ولكنه يتعلمها ويتأقلم معها مع الوقت لأنه يحتاج لتنمية حاسة اللمس.