6 خدمات وعروض مصرفية من البنك الزراعي لذوي الهمم.. منها طريقة «برايل»

أطلق البنك الزراعي المصري مجموعة من الخدمات المصرفية والتمويلية لذوي الهمم، من قروض وودائع وحسابات توفير، حرصاً منه على دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل طبيعي وإزالة أي معوقات قد تواجههم في سبيل الحصول على تلك الخدمات، وكذلك توفير فرص عادلة للعمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تقديم كل أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم وتوفير الفرص التي تضمن لهم العمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

تعرف على المزايا والعروض لذوي الهمم من البنك الزراعي

كما يتيح البنك الزراعي في مبادرة جديدة على القطاع المصرفي المصري، خدمات خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، وكذلك خدمات لفئة كبيرة من العملاء من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتضمن المزايا المتاحة لذوي الهمم من قبل البنك الزراعي، خطط أسعار مميزة وخدمات وعروض مصرفية على مدار العام، كالتالي:

-تخفيض رسوم الخدمات والعمليات المصرفية للأفراد بنسبة 50%.

-عائد مميز بزيادة 0.5% على الودائع قصيرة الأجل وزيادة 0.25% على عائدات حسابات التوفير.

-تخفيض 0.5% على القروض والتمويلات.

-توفير كل التجهيزات من مداخل ومنحدرات وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

-خدمات بنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار بالفروع الرئيسية للبنك: طباعة الشروط والأحكام الخاصة بفتح حسابات الأفراد بطريقة «برايل».

-تشجيع ذوي الهمم على فتح حسابات توفير وتوزيع بطاقات ميزة مجانية، وتدريبهم على استخدامها في مدفوعاتهم.

دور «المركزي» في استراتيجية دمج ذوي الهمم في المجتمع

يأتي ذلك تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر، بتيسير وتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، الذي يعد من أهم أولويات القطاع في السنوات الأخيرة، لتستهدف استقطاب المزيد من العملاء على اختلاف الفئات والشرائح الاجتماعية للتعامل مع الجهاز المصرفي.

وتأتي تلك الاستراتيجية الخاصة بإتاحة مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية، بعد دراسة أفضل التجارب والممارسات الدولية، لدمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة في المجتمع بشكل طبيعي، خاصة مع مبادرة رئاسية تم اطلاقها في اليوم العالمي لذوي الهمم.

يجدر الاشارة إلى مشاركة البنك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، من خلال تنظيم 30 فعالية في 11 محافظة، بالتعاون مع المديريات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في اطار مسؤوليته المجتمعية.

واستهدفت الفعاليات تشجيع ذوي الهمم على أهمية التعامل مع البنوك والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، والتثقيف المالي ورفع الوعي بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو والاستقرار النقدي.