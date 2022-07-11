مصادر مصرفية: الحكومة تدرس طرح عملات بلاستيكية على طريقة «برايل»

كشفت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية تدرس في الوقت الحالي إصدار عملات بلاستيكية مطبوعة بطريقة «برايل» تناسب ذوي الهمم من المكفوفين عند طرح العملة البلاستيكية فئة الـ 20 جنيها خلال الفترة المقبلة.

كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مطالب لذوي الهمم بضرورة طباعة العملات البلاستيكية بطريقة (برايل) حتى تتناسب مع تعاملاتهم المصرفية والبنكية وفي الحياة العامة.

الدولة لديها اهتمام كبير بذوي الهمم من المكفوفين

وأكدت المصادر أن الدولة لديها اهتمام كبير بذوي الهمم من المكفوفين، ويضع البنك المركزي المصري في خطته الفترة المقبلة عناية كبيرة من فاقدي البصر.

وكشفت عن أن البنك المركزي المصري يدرس في الوقت الحالي إمكانية طرح عملات بلاستيكية جديدة من فئات الـ «20 جنيها» مكتوبة بخطوط بارزة لفاقدي البصر، علاوة على شراء ماكينات آلي ATM ذات مواصفات خاصة تناسب ذوي الهمم من المكفوفين.

وطرح، الثلاثاء الماضي، البنك المركزي المصري عملة بلاستيكية من فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وكشف «البنك المركزي» في بيان رسمي الأسبوع الماضي، أن طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولا، وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

تصميم العملة الجديدة تم بطابع عصري حديث ومبتكر

وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة تم بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.