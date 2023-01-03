استشاري طب نفسي: الخرف يبدأ بالنسيان وينتشر في أوروبا بسبب «الكحوليات»

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الخرف نوعان، الأول يحدث نتيجة قصور في الدورة الدموية المخية أو تصلب شرايين المخ، وبالتالي تقل ذاكرة المخ بالنسبة للأحداث القريبة بينما يتذكر الأحداث القديمة بصورة مبالغ فيها، أما النوع الثاني يأتي نتيجة ضمور في الخلايا الرمادية للمخ، مشيرًا إلى أن النوع الثاني ينتشر بأوروبا أكثر من الدول العربية بسبب كثرة شرب الكحوليات.

الفرق بين النسيان وقلة التركيز

وأضاف «فرويز»، خلال حواره عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الخرف يبدأ بأعراض بسيطة كالنسيان، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين التفرقة بين النسيان وقلة التركيز، إذ جميع الأشخاص تمر بفترات يحدث لهم قلة تركيز بسبب الضغوطات وأي ظروف سواء كانت عاطفية أو مادية أو اجتماعية أو غيره.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن قلة التركيز يرتبط بالحالة المزاجية ويأتي لمختلف الأعمار، على عكس الخرف الذي يجعل المريض ينسى أمور من الطبيعي تذكرها كأسماء الأشخاص الذي يتعامل معهم بصورة شبه يومية.

الضغوطات تنشط مرض الخرف

وتابع بأن الضغوطات تنشط مرض الخرف، كما أن التغيرات الهرمونية لدى النساء تنشط العديد من الأمراض، وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للاكتئاب ووأمراض أخرى خاصة مع كبر السن، مشيرًا إلى أن متوسط عمر السيدات أعلى من متوسط عمر الرجال.