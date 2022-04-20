«اتكلم عربي» يحفز الأطفال بالخارج لتعلم اللغة العربية بـ«منحني النسيان»

«منحنى النسيان».. طريقة جديدة، استخدمها تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، لتكون أكثر جذبًا لأبناء المصريين بالخارج، وأكثر قدرة على وصول المعلومة إليهم، ومن ثم التعود والحفاظ على اللغة العربية، حيث يعتمد «منحنى النسيان»، على تقديم الحروف والكلمات، فى أوقات محددة، ويتم تكرارها عدد معين من المرات، لضمان ثبات الحروف والكلمات فى أذهان الأطفال المصريين بالخارج، ومن ثم يكون لدى الأطفال القدرة على كتابة اللغة العربية، والقراءة والتحدث بالعربية أيضا.

طريقة «منحنى النسيان»

ونشرت الصفحة الرسمية، للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مقطع فيديو قصير، توضح خلاله «منحنى النسيان» وطريقة عمله، خلال التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وتضمن المنشور: «عشان نتأكد أن أولادنا مش هينسوا اللى اتعلموه صممنا تطبيق (اتكلم عربي) بطريقة اسمها (منحنى النسيان) اللي من خلالها بنقدم لهم الحروف والكلمات في أوقات محددة وبنكررها عدد مرات معينة عشان نضمن إنهم يحفظوها وتفضل في ذاكرتهم باستمرار وبكده هنساعد أولادنا يسمعوا ويتكلموا ويقروا ويكتبوا عربي، يلا #اتكلم_عربي_وعيشها_مصري».

طرق تحميل تطبيق «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»

- يمكن تحميل التطبيق للهواتف الأندرويد من جوجل بلاي ستور، عبر هذا الرابط.

- يمكن تحميل التطبيق للهواتف الـIOS من آب ستور، عبر هذا الرابط.

ويذكر، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفلت بشهر رمضان الكريم، وعيد الزعف، ضمن مبادرة «اتكلم عربي»، داخل إحدى المدارس الدولية بمحافظة القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.