أدعية النسيان وتسهيل الامتحان لطلاب الثانوية العامة: رب اشرح لي صدري

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، يبحث الكثيرون عن دعاء تسهيل الامتحان للأبناء، خاصة أنهم يشعرون بتوتر قبل الامتحانات، لاسيما أن امتحانات الثانوية العامة تعد مرحلة فارقة في حياة الطالب وتحدد مصير مستقبله، وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن دعاء الوالدين للأبناء من أفضل الدعاء، سواء في الامتحانات أو غيرها من الأمور.

وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق لـ«الوطن» أنَّ من دعاء تسهيل الامتحان والتذكر والنسيان في امتحانات الثانوية العامة، أنَّ يقول «اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك. وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

وتابع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق: «إنه يمكن دعاء باللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت ، فرده عند حاجتي إليه، انك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل» لتسهيل الامتحان.

وأن يقول طالب الثانوية العامة قبل الدخول إلى اللجنة: «اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح. اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين».

وعند النسيان يقول الطالب داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة دعاء فك الكرب: «لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، رب إنّي مسّني الضرّ إنك أرحم الراحمين. اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ».