«الداخلية»: ضبط 5 لصوص سرقوا 2 مليون جنيه من شركة نقل أموال بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ (1,993,000 مليون جنيه) خاصين بأحد البنوك من داخل شركة نقل أموال "محل عمل إثنين منهم" كائنة بدائرة القسم محل إقامتهم).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال قيام العاملان بالشركة بإصطناع نسخة من مفتاح الباب الرئيسى للشركة، وبتاريخ الواقعة إستغل أحدهما تواجده بالشركة وقام بمراقبة فرد الأمن وتواصل مع أحد المتهمين "يعمل بذات الشركة" الذى قام بالتوجه للشركة وسرقة الحقيبتين ولاذ بالفرار، وأضاف المتهم الثالث بأنه عقب إرتكاب الواقعة قام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها لدى أحد أصدقائه"مقيم بدائرة القسم" وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته المبالغ المالية المستولى عليها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، كما أرشدوا عن (المفتاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة- هاتفى محمول "يحويان محادثات بينهم وقت إرتكاب الواقعة").

ضبط (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القليوبية) وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد 4 لفافات من مخدر الهيروين) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام سيارة "مُبلغ بسرقتها".

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقروا بحيازتهم الأسلحة النارية المضبوطة بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى والتصرف فى هواتف المحمول "متحصلات نشاطهم الإجرامى" لدى عميلهم "سئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد 10 هواتف محمول "مجهولين المصدر").

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج) حال سيره عكس الإتجاه مستقلاً سيارة بدائرة قسم شرطة بدر "بدون ثمة تراخيص".. وبحوزته (عدد 4 هواتف محمول "مجهولين المصدر") وبالكشف عن السيارة تبين أنها "مبلغ بسرقتها".

بمواجهته إعترف بسرقة السيارة من حال إستقلاله صحبة قائدها بأسلوب "المغافلة" ، وأقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى السرقة من داخل مساكن العمال بأسلوب "المغافلة" ، وأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، كما أقروا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى .

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته سيارة "تبين من خلال فحصها أنها تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى وغير مُبلغ بسرقتها ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على أصل لوحاتها المعدنية.

بمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" وبداخلها مفتاح التشغيل ، وأقر بنزع لوحاتها المعدنية ، وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطه ، وبإستدعاء مالك السيارة تعرف عليها وإتهمه بالسرقة.

ضبط (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج "لها معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على مكاتب البريد ، وماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الإئتمان الخاصة بهم بأسلوب "المغافلة "

عقب إستبدالها وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى .. وبحوزتها (عدد 9 كروت إئتمان "خاصة بعدد من المواطنين").

بمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (مبلغ مالى- أجهزة كهربائية) من متحصلات نشاطها الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمة، وإتهموها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.