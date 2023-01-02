التفاصيل الكاملة لمقتل طفلة على يد سيدة بسبب سرقة قرطها الذهبي

تجردت ربة منزل في الستين من عمرها من مشاعر الإنسانية والآدمية وخلى من قلبها الرحمة، بعدما قامت باستدراج طفلة لم تتجاوز عمرها الـ4 سنوات أثناء لهوها بجوار منزلها مع أطفال جيرانها، وذلك من أجل سرقة «حلقها الذهبي».

وعقب استدراجها، قامت بسرقة قرطها الذهبي، والاعتداء عليها، وإحداث جرح رضي في «الجبهة وآخر بفروة الرأس»، ثم إلقائها في ترعة مياه.

وخيم الحزن على أهالي مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، عقب مقتل طفلة بعد تغيبها عدة ساعات من اختفائها بناحية دائرة المركز.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب قتلها طفلة من أجل سرقة قرطها الذهبي.

تشييع جثمان الطفلة

وكان قد شيع المئات من أهالي مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، جثمان الطفلة وسط حالة من الحزن والالآم والبكاء.

الإخطار الأمني بالحادث

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من «هدى ع هـ ع»، 46 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية دائرة المركز دار السلام، بالعثور على جثة ابنتها الطفلة «مي ا ع»، 4 سنوات، وتقيم بذات الناحية، وتبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات عبارة عن جرح في الجبهة وآخر بفروة الرأس.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة «رئيفة ز ا ب»، 61 سنة، ربة منزل، وتقيم محافظة الإسكندرية ولها محل إقامة أخر دائرة مركز دار السلام بسوهاج، وجرى ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

العقوبة المتوقعة

وقال مهران العمدة، محام، إن المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أن جناية القتل العمد عقوبتها الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بجناية أخرى خلال مدة زمنية قصيرة، ما يشير أن هناك تعدداً في الجرائم.