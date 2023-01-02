تجديد حبس «عصابة سرقة الموبايلات» بأسلوب الخطف في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة ضمّ عاطلين، 15 يومًا لاتهامهما بسرقة الهواتف بأسلوب الخطف.

تبين من التحقيقات أنَّ وراء ارتكاب الواقعة متهمين لهما معلومات جنائية سابقة مقيمين بالسيدة زينب كونا تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف بواسطة دراجة نارية دون لوحات معدنية.

3 وقائع بنفس الأسلوب

اعترف المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكابهم 3 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، إذ يسرق أحدهما الهاتف ويفر الآخر هاربا بالدراجة وعند ضبطهما كان بحوزتهما هاتفين مجهولي المصدر من الوقائع السابقة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال الخبير القانوني حسن شومان إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأشار «شومان»، إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».