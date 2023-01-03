1946 مواطنا تلقوا كشوفات مجانية ضمن قافلة «حياة كريمة» في سوهاج

كشفت مبادرة «حياة كريمة»، عن جهود قوافلها الطبية داخل المحافظات لتقديم الرعاية الطبية والكشوفات للأهالي بالمجان، ضمن ما تستهدفه المبادرة الرئاسية في الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى والمحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات.

ومن بين آخر قوافل حياة كريمة الطبية كان في محافظة سوهاج، على مدار يومي 29 و30 ديسمبر المنصرف، بحسب ما أعلنته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتمّ تنظيم القافلة الطبية بمحافظة سوهاج بتعاون مشترك بين جامعة سوهاج ومؤسسة حياة كريمة؛ لخدمة أهالي قرية «الريانية» المعلق التابعة لمركز طما، حيث ضمت القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة، منها «الباطنة، والأطفال والعظام».

وأجرت القافلة الطبية في سوهاج الكشوفات الطبية على 1946 مواطنًا، وتمّ تحويل 89 حالة منهم إلى الكشف في المستشفى للفحص الدقيق لهم، كما تلقت الحالات الرعاية الصحية والكشوفات بالمجان.

ويأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وما تستهدفه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية.