«مستقبل وطن»: دراسة الميزات التنافسية لبني سويف لاستغلالها اقتصاديا

أصدر النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، قرارا بتشكيل لجنة من أمناء الأمانات في الحزب، بهدف دراسة الميزات التنافسية لمراكز المحافظة اقتصاديًا والعمل على تنمية الاستثمار بها.

تحديد الميزات التنافسية لبني سويف

وفي ضوء ذلك، عقدت اللجنة إجتماعا برئاسة المهندس محمد ثروت أمين المهنيين في حضور الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم في بني سويف أولى اجتماعتها، بمقر الحزب حيث جرى الاتفاق على خطة العمل، وأن تكون الدراسة شاملة المجالات الزراعية والسياحية والاقتصادية.

ميزات تنافسية في عدة قطاعات

من جانبه، قال النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف إن المحافظة تتمتع بميزات تنافسية في عدة مجالات سواء زراعية أو صناعية أو سياحية، منها على سبيل المثال زراعة النباتات الطبية والعطرية والطماطم والبصل وغيرها، وإننا بحاجة إلى استغلال تلك الميزات في تحقيق عائد مادي اضافي من خلال القيمة المضافة لتلك الزراعات وذلك بإنشاء مناطق صناعية بمناطق الإنتاج الزراعي، تحقق قيمة مضافة تساهم في زيادة الدخل وتوفر فرص عمل.

وأشار «العمدة» إلى أن اللجنة تستهدف دراسة موارد المحافظة في كل المجالات، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل وذلك عبر دراسات مستفيضة يمكن العمل عليها.

دراسة الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في بني سويف

من جانبه قال المهندس محمد ثروت رئيس اللجنة: إنه تم تقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات، كل قطاع قائم عليه مجموعة عمل، بهدف دراسة الانشطة والمميزات التي يتمتع بها كل قطاع أو مركز المركز، وتحديد أولوية الأنشطة من حيث الاهمية، للخروج بتوصيات ورؤية للجنة لكل نشاط تباعا.