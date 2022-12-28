تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بمقرات مستقبل وطن في بني سويف

عقد النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، اجتماعًا لأمناء المراكز وأمناء التنظيم، لمناقشة أبرز الاستعدادات خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم.

تشكيل هيئات مكاتب الأمانات النوعية

وتناول الاجتماع تكليف أمناء المراكز بالانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب الأمانات النوعية بالمراكز بإجمالي ما يزيد عن 3500 كادر حزبي، بالإضافة إلى إعلان تشكيل الوحدات الحزبية التي لم يتم الإعلان عنها.

كما تناول الاجتماع تفعيل مكتب خدمة المواطنين بأمانات المراكز يومين أسبوعيًا، على أن يكون لقاء النواب بالمواطنين، يوم الجمعة داخل مقرات الحزب.

مد يد العون للمواطن وبرامج للكوادر الحزبية

وأشار أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، إلى أن الفترة المقبلة تتطلب أفكارًا خارج الصندوق بفعاليات تخدم الشارع وتمد يد العون للمواطن، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة ورفع العبء عن المواطن، وضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والتلاحم مع المواطنين.

قال الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالحزب، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات التي تخدم المواطن، بالإضافة إلى أن الحزب يعكف حاليًا على تدريب كوادره وأعضائه ببرامج تدريبية وورش عمل تثقيفية حزبية بأمانات المراكز المختلفة.