مستقبل وطن يستعد لأكبر مسابقة لأوائل الطلبة بالشهادات العامة في بني سويف

بدأت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الاستعداد لتنظيم مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في الشهادات التعليمية المختلفة «الابتدائي والإعدادي والثانوي»، والتي مقرر أن تنطلق 6 ديسمبر القادم.

اجتماع لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن في بني سويف للاستعداد للمسابقة

وعقدت أمانة التعليم في الحزب في المحافظة، وفي ذلك الإطار، لقاء تنسيقي، اليوم بحضور الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، وربيع محمد يوسف مدير الخدمات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية السبع، وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على المسابقة في المحافظة، في إطار دور الحزب المجتمعي برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، والدكتورة منى عبد الله أمين التنظيم عضو الهيئة البرلمانية للحزب.

أمين الحزب في بني سويف: هدفنا تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي

وقال النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، رئيس اللجنة العليا المشرفة على المسابقة، إن الحزب يهدف من هذه المسابقات تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

من جانبها قالت النائبة منى عبد الله أمين التنظيم بالحزب نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على المسابقة بالمحافظة، أن الحزب شكل اللجنة العليا المشرفة على المسابقة، متابعة أنه تم عقد عدة لقاءات مع القيادات التعليمية بالمحافظة.

وأضافت عبدالله، أنه تم لقاء تنسيقي مع وكيل وزارة التربية والتعليم حضره مديري الإدارات التعليمية، من أجل الإعداد الجيد للمسابقة التي سوف تكون من أكبر مسابقات أوائل الطلبة، مؤكدة أنه سيكون هناك حافزًا وجوائز قيمة للفرق الفائزة.