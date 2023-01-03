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الجامعة العربية تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية اقتحام «بن جفير» المسجد الأقصى

كتب:

هانى حسن
02:10 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أدان بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، واصفًا ذلك بأنه استباحة للحرم القدسي وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازًا واستهتارًا بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية.

احتمالات إشعال الموقف في القدس

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو برنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه من احتمالات إشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة، على نحو بالغ الخطورة.

ونقل المتحدث عن «أبو الغيط» تأكيده أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام «بن غفير»، وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.

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