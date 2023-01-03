مصر تدين اقتحام مسئول بالحكومة الإسرائيلية المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها، اقتحام مسئول إسرائيلي المسجد الأقصى، معربة فيه عن أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية.

مصر تعبر عن رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني في القدس

وأكّدت وزارة الخارجية رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كل الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.