الجامعة العربية تدين بشدة استهداف الاحتلال طفلة فلسطينية: جريمة متعمدة

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشدة جريمة استهداف الطفلة الفلسطينية البريئة «جنى زكارنة» في مدينة جنين، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدها على سطح منزل عائلتها لتفقد وإغاثة قطتها، فارتقت روحها إلى بارئها في جريمة متعمدة.

أبو علي: 2022 العام الأكثر دموية باستشهاد 61 طفلاً

وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لالجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح، اليوم، إن «هذه الجريمة تأتي استمرارا لجرائم القتل الممنهج واستباحة دماء وأرواح أبناء الشعب الفلسطيني، في سياق الاستهداف المتواصل للطفولة في فلسطين، ليصل عدد الشهداء الأطفال هذا العام (الأكثر دموية) نحو 61، كما اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 815 طفلا منذ مطلع العام الجاري، وما زال يحتجز في سجونه نحو 150 طفلاً فلسطينياً، إذ أن أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال على يد الاحتلال منذ عام 1967».

الجامعة العربية تطالب المنظمات الدولية بتوفير الحماية للفلسطينيين

وأضاف أبوعلي: أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإلى الاتحاد الأوروبي، وكافة المنظمات الدولية المعنية في الطفولة في العالم، لتحمل مسؤولياتهم لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي كذلك لمسؤولياته، فإلى متى هذا الصمت والتجاهل لهذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبخاصة الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل الذين تستباح أرواحهم يومياً في الأرض الفلسطينية دون وازع أخلاقي، أو ضمير إنساني، بما يمثل انتهاكاً جسيماً للمواثيق والقوانين الدولية، وتمادياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم التي تستدعي إقامة المسؤولية والمتابعة أمام العدالة الدولية وخاصة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وجدد مطالبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمحكمة الجنايات الدولية، القيام بدورها في تحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل والممنهج.

وتقدم بتعازي الجامعة العربية للشعب الفلسطيني وعائلة الطفلة «جنى زكارنة»، مؤكدا استمرار ومواصلة دعم الجامعة لتعزيز الصمود الفلسطيني أمام هذا العدوان والحرب المفتوحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه في إقامة دولته، واسترجاع حقوقه الوطنية وممارستها، بما فيها حقه في السيادة والاستقلال نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.