الغرفة التجارية بالجيزة: السلع المعروضة في الفترة السابقة كانت أقل من طلب السوق

قال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إنه جرى اجتماع مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزيري التموين والصناعة والتجارة، لبحث سبل إخراج البضائع من الميناء على وجه السرعة؛ إذ أن تأخر البضائع نتج عنه عجز بالأسواق التي تحكمها سياسة العرض والطلب، مشيرا إلى أن السلع المعروضة في الفترة السابقة كانت أقل من الطلب الموجود في السوق.

البضائع أحدثت انفراجة فعلية بالأسواق

وأوضح «ناصر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه جرى الإفراج عن تلك البضائع بنسبة كبيرة في الأيام السابقة، إلى جانب وصول البضائع الخاصة بالسلع الغذائية التي يحتاجها المواطن يوميا، مؤكدًا أن تلك البضائع أحدثت انفراجة فعلية بالأسواق؛ إذ أن هناك بعض السلع وصلت أسعارها لأكثر من 100% بالسوق، ولكن بعد خروج البضائع من المواني نزلت تلك الأسعار مرة أخرى.

يجب كتابة الأسعار على جميع السلع والمنتجات

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن رئيس الوزراء وعد بالذهاب للموانئ حتى يُشرف على خروج هذه البضائع بنفسه، وبالفعل شكل لجنة وذهب إلى ميناء الإسكندرية للإفراج عن البضائع المهمة والأساسية وتوفير الدولار لها، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على إنشاء معارض بجميع المحافظات، بحضور «مدبولي».

وذكر عادل ناصر، أنه كان هناك تعليمات من رئيس الوزراء، إلزامية لكتابة الأسعار على جميع السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن من يتلاعب بالأسعار ويُخالف تلك التعليمات سيُعرض نفسه لمخالفات مالية وإجراءات قانونية رادعة.