سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استطاع سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الثلاثاء، أن يستقر عند نفس القيمة التي صدرت منذ ما يقارب من 5 أيام، من بينها الأهلي والمركزي المصري وبنك مصر، وحتى البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي.

وجاء ثبات سعر الدولار وسط ترقب الكثير من المهتمين بسعر العملة الورقية، تزامنا مع العام الميلادي الجديد 2023؛ إذ يعد من أبرز العملات الأجنبية التي تحوز اهتمام المواطنين لارتباطها بالكثير من التعاملات على الصعيدين المحلي والأجنبي.

سعر الدولار اليوم 3-1-2023

وترصد «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه، وفقا لآخر تحديثات وردت من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 24.7 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، كما سجل 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وووصلت سعر عملة واشنطن في البنك المركزي نحو 24.70 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعره 24.72 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و24.77 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس اليوم 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم سجل 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.