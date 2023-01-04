«التعليم» تحدد قائمة بالمحظورات في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وجهت المدارس الثانوية تعليمات مهمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، لمواجهة الغش الإلكتروني وضبط الامتحانات دون حدوث أي مشكلات، والمقرر أن تنطلق يوم 14 يناير 2023 المقبل وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

ممنوع اصطحاب التليفون المحمول وسماعات البلوتوث

وحددت المدارس الثانوية قائمة من المحظورات أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول أثناء عقد الامتحانات وهي كالتالي:-

- يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان حتى لو كان مغلقا.

- يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أي أدوات إلكترونية تساعد على الغش.

- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي أو ملازم أو ملخصات داخل اللجنة.

- يحظر على الطالب اصطحاب أي أوراق لاستخدامها (كمسودة) داخل اللجنة وإلا في حالة التنبيه عليه بذلك من خلال مراقب الدور.

يحظر على الطالب الكتابة على ورقة المفاهيم

- يحظر على الطالب الكتابة على ورقة المفاهيم حيث إنه لا بد من إعادة تسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان.

- يحظر التأخر عن الحضور في موعد الامتحان الذي حددته الوزارة.

- يحظر على الطالب الحضور للامتحان بغير الزي المدرسي.

- يحظر على الطالب ارتداء السلاسل أو الخواتم أو البنطلون المقطع.

- يحظر على الطالب افتعال أي مشكلات أو مشاجرات داخل اللجنة أو خارجها.