تعليمات «التعليم» بشأن امتحان نصف السنة لصفوف الإعدادية: تصحيح اليوم بيومه

تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحان نصف السنة، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بانضباط دون حدوث أي معوقات أو مشكلات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب لحمايتهم.

تعليمات امتحان نصف السنة 2023

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن امتحان نصف السنة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، كالتالي:

- الموقف من طباعة الامتحانات وعجز أوراق الطباعة إن وجد.

- إفادة بالانتهاء من المناهج وفق الخطة الزمنية الموضوعة لكل مادة، وتحديد موقف كراسات الإجابة بمخازن كل إدارة.

- التنبيه على عدم خروج الطلاب إلا بعد الانتهاء من اليوم الدراسي وأن يكون الانصراف من خلال الإشراف.

- متابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة وإبلاغ أي مشكلة لغرفة عمليات المديرية.

- تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحان صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- تشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية.

امتحان نصف السنة.. النتيجة موحدة

- قيام مسؤول التطوير بطباعة الامتحانات وعرضها على الموجه الأول لمراجعتها قبل الامتحان بمدة كافية ويتمّ اعتماده من الموجه الأول للمادة.

- اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي.

- يتمّ التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى يتمّ الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة.

- اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام وتطهير وتعقيم دورات المياه.

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة للإدارة التعليمية بشأن امتحانات نصف السنة النقل والشهادة الإعدادية:-

- تلافي أي مشكلات خاصة بورق الإجابة للشهادة الإعدادية وامتحانات النقل.

- سرعة إرسال كل إدارة تعليمية احتياجاتها من ورق الإجابة للشهادة الإعدادية بحيث يتثنى للمديرية مخاطبة المطابع الأميرية لسرعة توفيرها.

وأكّد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعدادات المديرية لامتحانات نصف العام، مشدداً على أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة التي تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما يضر بالصالح العام، مشيرًا إلى أنَّ اليوم الرياضي أتاح للطالب ممارسة هواياته وتنمية المواهب المتعددة (رياضية - فنية - ثقافية).