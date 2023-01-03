«التعليم» تعلن عن وظائف بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة.. اعرف التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود وظائف خالية في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة «مدرسة الضبعة النووية» بمحافظة مطروح، بنظام الندب المدرسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم من 1 يناير ويستمر لمدة 15 يومًا، مشيرة أنه لن يتم التفات بالطلبات التي ترد بالبريد غير المستوفاة، على أن يتم التقدم بالمستندات إلى التعليم الفني بالمديرية، لتجميعها وإرسالها مع مندوب إلى الإدارة العامة للتعليم الصناعي في قطاع الكتب.

التخصصات المطلوبة لوظائف مدرسة الطاقة النووية بالضبعة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التخصصات المطلوبة بوظائف المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة «مدرسة الضبعة النووية» تتمثل في الآتي:

- معلم تخصص الصناعات الميكانيكية علمي.

- معلم تخصص الصناعات الميكانيكية عملي.

- معلم تخصص الصناعات الكهربية علمي.

- معلم تخصص الصناعات الكهربية عملي.

- معلم تخصص إلكترونيات علمي.

- معلم تخصص إلكترونيات عملي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم في وظائف مدرسة الطاقة النووية بالضبعة وهي كالتالي:-

- موافقة جهة العمل على الانتداب.

- صحيفة أحوال وظيفية حديثة معتمدة.

- الحصول على تقرير كفء في آخر 5 سنوات.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاءات لمدة 5 أيام أو أكثر أو محال للمحكمة التأديبية علي أن يرفق بمستندات التقدم بالسيرة الذاتية.

- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.