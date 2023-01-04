في ذكراه الثانية.. معلومات عن الموسيقار الراحل إلياس الرحباني

تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الموسيقار والفنان اللبناني الكبير إلياس الرحباني، بعد أن رحل عن دنيانا في الرابع من شهر يناير عام 2021 من مضاعفات فيروس كورونا.

ترصد «الوطن» عدة معلومات عن الموسيقار الراحل إلياس الرحباني

- إلياس من مواليد 23 يونيو 1938 فى محافظة جنوب لبنان

إلياس الرحباني توفي عام 2021

- درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى.

- حاز على عشرات الجوائز الهامة منها جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية 1964، جائزة عن مقطوعة La Guerre Est Finie في مهرجان أثينا عام 1970، شهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية Mory، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا، وعام 2000 كرّمته جامعة بارينجتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا.

لحن إلياس الرحباني ما يقرب من 2500 لحن

- لحن ما يقرب من 2500 لحن فى مسيرته الفنية لعدد من نجوم الغناء أمثال فيروز ووديع الصافي وملحم بركات.

- كانت آخر أغنياته عام 2005 «بدي عيش» للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.