بداية حزينة لـ2021: رحيل نجمي الزمن الجميل «حامد» و«الرحباني»

لم يمر يومان على وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، حتى فُجع الوسط الفني العربي بوفاة أحد كبار موزعي الموسيقي في العالم العربي، إلياس الرحباني، الذي ساهم بشكل كبير في إثراء التاريخ الفني للمطربة فيروز.

إلياس رحباني: آخر عملاقة الزمن الجميل

وفُجع الجمهور برحيل عملاق الموسيقى اللبناني، إلياس الرحباني، عن عمر يناهز الـ83 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19»، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، ومن مواليد عام 1938.

ولد الرحباني في قرية أنطلياس بمحافظة جبل لبنان، شمال العاصمة اللبنانية بيروت، ومتزوج من «نينا» ولديه ولدان «غسان» و«جاد» الرحباني، ودرس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية من عام 1945 حتى عام 1958، ثم المعهد الوطني للموسيقى لمدة عام من 1955 حتى عام 1956، كما تلقى دروسا لعشرة أعوام تحت إدارة أستاذة فرنسيين متخصصين في الموسيقى.

وفاز الرحباني بعدة جوائز، منها مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية عام 1964، وجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان في عام 1995، وتم تكريمه من قبل جامعة بارينجتون في العاصمة الأمريكية واشنطن بدرجة الدكتوراة الفخرية في عام 2000.

ولحن الرحباني أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة منها 2000 أغنية عربية، كما ألف موسيقى لـ25 فيلما، ومن أشهر أغانيها لفيروز «كان عنا طاحون، وقتلوني عيونا السود، وياي ياي ياناسيني».

وحيد حامد.. صوت الغلابة والمهمشين في السينما

موت مثقف يعني فقدان جزء من تاريخ أمة، خاصة إذا كان هذا الرجل يمثل صوت المهمشين الذين لا ينتمون إلى حزب سياسي أو برلمان أو أي جماعات ضغط مجتمعية، حيث صدم موت الكاتب الكبير وحيد حامد المصريين وجمهوره من المحيط إلى الخليج.

ومنذ يومين فقط كتب نجل حامد أثقل خبر يمكن أن يكتبه الولد، وهو نعيه لأبيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عمر 76 عاما.

«حامد» أثرى الدراما العربية والمصرية على مدار 40 عاما، ومن أبرز أعماله مسلسل «الجماعة» الذي تناول نشأة جماعة الإخوان، وكذلك فيلم «اللعب مع الكبار» الذي تناول قصة موظف في سنترال يستمع إلى كلمات كبار في الدولة، ويخبر الأمن بما سيحدث، فيقومون بقتله في نهاية الأمر، وكذلك فيلم «البرئ» الذي حكى قصة مجند برئ لا يعرف شيء ويصطدم مع الجهة التي يعمل فيها ويتحاول الفيلم إلى قصة دراماتيكية.

حامد مولود، في عام 1944 في محافظة الشرقية المعروف عن أهلها الكرن، لذا كان كريما مع المشاهدين ولم يبخل في إظهار معاني جديدة، وكان الجميع ينتظر مسلسله الجماعة الجزء الثالث لكن الموت غيبه قبل أن ينتهي منه، وتزوج حامد من الإعلامية زينب سويدان، وأنجب منها مروان وهو مخرج سينمائي أخرج عدة مسلسلات وأفلام وكليب للمطرب عمرو دياب.

وسجل حامد اسمه في أسماء الفائزين بجائزة النيل للفنون في عام 2012 وتم تكريمه في مهرجان دبي السينمائي عام 2017 وكان آخر تكريم له في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2020 ليترجل بعدها راحلا.