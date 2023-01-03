الاحتلال يقتحم قبة الصخرة.. والتحرير الفلسطينية: ما يحدث مقدمة لإجراءات أكبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مُصلى «قبة الصخرة» في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس الشرقية المُحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال فتشت المصلى بعد اقتحامه.

وكان 168 مستوطنًا اقتحموا، صباح اليوم الثلاثاء، باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ساحة البراق، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، ومنع من هم دون سن الخمسين من الدخول إلى المسجد.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن اقتحام بن جفير للمسجد بحماية قوات الاحتلال وبقرار من رئيس حكومته، مُقدمة لإجراء أكبر إن لم يكن هناك رد فلسطيني عربي اسلامي دولي عليها.

وطالب الشيخ الذي وصف الاقتحام بـ«الوقح»، كل الأشقاء العرب، باتخاذ موقف رادع لحكومة الاحتلال وسياساتها التصعيدية.