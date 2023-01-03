  السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية في فلسطين

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، معربة عن أسفها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الثلاثاء - التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.