مدير آثار فلسطين لـ«القاهرة الإخبارية»: اكتشاف مقبرة في غزة تعود للعصر الروماني

قال الدكتور جمال أبو ريدة، مدير الآثار بفلسطين، إنه عُثر على كشف أثري بمدينة غزة أثناء إنشاء مدينة «مصر 2» ضمن مشروع «إعمار غزة».

مقبرة رومانية على مساحة 2000 متر مربع

وأضاف «أبو ريدة»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الكشف الأثري عبارة عن مقبرة رومانية على مساحة 2000 متر مربع، وتضم نحو 100 قبر، ما يدل على استقرار أهالي فلسطين، وتواصل الحضارات الإنسانية طوال مئات السنوات على هذه الأرض، وينفي المزاعم الصهيونية بأن فلسطين لشعب بلا أرض.

دور المصريين في اكتشاف المقبرة

وأشار «أبو ريدة» إلى أن المصريين كان لهم الفضل في العثور على المقبرة الأثرية التي تعود إلى العصر الروماني، والشركات المصرية التي تعمل بالمنطقة، وساعدت المعدات المصرية وزارة الآثار الفلسطينية، لرفع تراكمات الرمال عن الكشف الأثري.