ما اسم مولود حسن الرداد وإيمي سمير غانم؟.. مصدر: «مش اسم واحد»

تصدر اسما الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، محرك البحث «جوجل» وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بعد وضع الأخيرة لمولودها الأول «ذكر» داخل أحد المستشفيات بالقاهرة خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر لـ «الوطن»، إنه لم يجري الاستقرار على اسم للمولود إلى الآن، إذ يفاضل حسن وإيمي بين «سمير» و«فادي»، مضيفا أن فادي، اسم الشقيق الأكبر لـ حسن الرداد الذي لقي مصرعه قبل سنوات في حادث سير مروع، بينما سمير على اسم الفنان الراحل سمير غانم.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر الاستقرار على الاسم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

حسن الرداد عن مولوده الأول: رزق من الله

وأعلن الفنان حسن الرداد إنجابه لمولوده الأول من زوجته إيمي سمير غانم، اليوم الثلاثاء، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، واعتبر قدوم هذا المولود رزقا وكرما من الله، بحسب قوله.

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاده

واحتفل الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده، أمس الثلاثاء، ووجهت له إيمي سمير غانم رسالة رومانسية بهذه المناسبة، إذ نشرت مجموعة من صورهما عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر ألاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك، ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه.