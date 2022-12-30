حسن الرداد يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر بفيلم «تحت تهديد السلاح»

احتل الفنان حسن الرداد المركز الثالث في شباك التذاكر بفيلم «تحت تهديد السلاح»، والذي مازال متصدر المراكز الأولى في الإيرادات منذ بداية طرحة في دور العرض.

إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

وحقق فيلم «تحت تهديد السلاح» لحسن الرداد في شباك التذاكر أمس، 34 ألفا و495 جنيها، أي المركز الثالث في إيرادات العروض السينمائية.

ويشارك في الفيلم عدد من نجوم الفن وهم حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»

وكشف حسن الرداد خلال لقاء ببرنامج سابق ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس،تفاصيل قصة فيلم تحت تهديد السلاح قائلا: «أيمن بهجت قمر عندما عرض علي القصة أخبرني إن الفيلم من ملفات بمكتب محاماة وهو الأمر الذي أعطاني دفعة وحماس كبيرة للعمل على الشخصية بصورة كبيرة وتواصلت مع طبيب لزيادة إتقاني الدور بشكل يظهر الإتقان».