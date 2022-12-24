حسن الرداد: تنظيم المهرجانات في الدول العربية أصبح يوازي الخارج

أعرب الفنان حسن الرداد، خلال حواره لبرنامج «ليالي تن» مع الإعلامية بوسي شلبي، عن سعادته بتنظيم المهرجانات في الدول العربية والذي أصبح يوازي مهرجانات الخارج، مشيدا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي أقيم بالسعودية.

وأضاف الرداد: «أن السعودية تشهد هذه الفترة تقدما ملحوظا في مختلف الفنون».

فيلم «تحت تهديد السلاح» يحقق نجاحا كبيرا

وحقق فيلم «تحت تهديد السلاح»، والذي يعرض حاليا في دور العرض، نجاحا كبيرا وتصدر شباك التذاكر والإيرادات، ويشارك في الفيلم عدد من نجوم الفن وهم حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

حسن الرداد يشيد بمارادونا

ومن جهة أخرى، أشاد الفنان حسن الرداد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بلاعب الكرة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، والذي أكد أنه من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم واخترع الفن والمتعة في هذه اللعبة.

ونشر حسن الرداد، صورة لمارادونا وهو يحمل الكأس وعلق على الصورة قائلا: «أعظم لاعب في التاريخ، ده صاحب اللعبة، مخترع الفن والمتعة في كرة القدم، اللاعب الوحيد اللي عمل مجد لنادي مش نادي.. عمل مجد للاعب دييجو أرماندو مارادونا، العشق».