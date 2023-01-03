ارتفاع أسعار زيت النخيل عالميا مدعوما بتقليص الإمدادات من المنافسين

تم تداول العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 4200 رينجيت ماليزي للطن في أوائل يناير، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أكثر من شهر، مدعومًا بتوقعات انخفاض الإنتاج وتقليص الإمدادات من المنافسين.

موقف صادرات الزيت الأندونيسية

أعلنت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، أن منتجي زيت النخيل لا يمكنهم الآن تصدير سوى ستة أضعاف متطلبات المبيعات المحلية لأنها تريد ضمان إمدادات محلية وفيرة.

علاوة على ذلك، توقع المسؤولون الإندونيسيون ضعف الإنتاج الموسمي في الربع الأول من عام 2023، مع تمديد سياسة للسماح باستيراد الزيوت النباتية مثل زيوت النخيل.

وخسر زيت النخيل أكثر من 10٪ خلال تقلبات عام 2022 الذي شهد ارتفاع المؤشر القياسي إلى مستوى قياسي بلغ 7 رينجيت ماليزي.

ارتفاع العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

في 27 ديسمبر الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 4100 رينجيت ماليزي للطن في ديسمبر، بعدما دفعت علامات الطلب القوي على الصادرات المستثمرين إلى الاندفاع لعقد صفقات جديدة.

بحسب توقعات منصة «تريدينج إيكونوميكس»، إلى إمكانية تداول زيت النخيل عند 3664.54 رينجيت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3209.92 في غضون 12 شهرًا.

وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويبلغ حجم العقد الآجل 25 طنًا ويتمّ تداوله في بورصة ماليزيا.