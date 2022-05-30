أسعار زيت النخيل تتراجع عالمياً وسط ترقب الأسواق لصادرات إندونيسيا

استقرت العقود الآجلة لزيت النخيل نحو 6250 رينجت ماليزي (1431.42 دولار أمريكي) للطن اليوم الإثنين، وهو أدنى مستوى في أسبوع، وأقل بكثير من المستويات القياسية التي لامست الشهر الماضي وسط احتمالية أن تنخفض الإمدادات العالمية المحدودة.

استعداد إندونيسيا لاستئناف التصدير

بدأت إندونيسيا، أكبر منتج في العالم معالجة تراخيص التصدير ومن المتوقع أن تمنح قريبًا تصاريح لمنتجي زيت النخيل، بعد فترة وجيزة من سماح الحكومة باستئناف تصدير شحنات زيت النخيل الخام ومشتقاته في 23 مايو الجاري.

مليون طن في الطريق للأسواق العالمية

وقالت وزارة التجارة، إنَّ إندونيسيا تهدف إلى تصدير مليون طن من زيت النخيل، مستهدفة للمنتجين تخصيص 20% من الإنتاج للبقاء في إندونيسيا بموجب سياسة البيع الإلزامي للسوق المحلية عند مستوى سعر محدد، بينما في ماليزيا، ثاني أكبر منتج عالمي، رفعت توقعات الطقس الجيد للزراعة توقعات زيادة الإنتاج.

توقعات بارتفاع سعر زيت النخيل

تاريخياً، وصل سعر زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجت ماليزي (1664.57 دولار أمريكي) للطن في مارس من عام 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 6577.90 رينجت ماليزي (1506.52 دولار أمريكي) للطن بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 7301.50 رينجت ماليزي (1672.24 دولار أمريكي) في غضون 12 شهرًا.

يعتبر زيت النخيل الخام أحد الزيوت النباتية، ويستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، وحجم العقد الآجل 25 طنًا ويتمّ تداوله في بورصة ماليزيا.