تحرير 180 محضر تهرب جمركي لبضائع متنوعة بالمنطقة الشرقية خلال شهر

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، برئاسة محمد شاهين مدير عام الإدارة، تحرير 180 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال شهر ديسمبر 2022، بلغت متحصلاتها 63 مليون و371 ألف و914 جنيهاً، لمخالفة الوقائع لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

لجان الضبط خلال ديسمبر مكونة من ممثلي الإدارات

وأوضحت الإدارة العامة لمحافظة التهرب الجمركي أن عمليات الضبط تمت من خلال لجان الضبط المكونة من سيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة نويبع، وهيثم الأطرش مدير إدارة مكافحة دمياط، ومحمد عباس مدير إدارة مكافحة السخنة، ومحمود شعبان بمكافحة السخنة، وحسن الأدهم مدير إدارة المعلومات وإبراهيم الجندى مديرا دارة مكافحة غرب بورسعيد ومحمد الرازقي، ومدير إدارة التنسيق والمتابعة.

المضبوطات أغلبها إكسسوار ومستلزمات إنتاج

وأشار بيان الإدارة إلى أن أغلب المضبوطات عبارة عن اكسسوار محمول وأدوات منزلية وأدوات صحية ورولمان بلي، ومستلزمات إنتاج ومواسير نحاس وأجزاء أجهزة إضاءة وعدد يدوية، وبلغت قيمة المضبوطات 293 مليون و57 ألف و297 جنيهاً، وإجمالي المتحصلات 63 مليون و371 ألف و914 جنيهاً.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك و ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.