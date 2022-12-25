مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر تضبط مشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الضرائب

تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر (التزام تجاري) برئاسة محمد المغربي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمدعبدالعظيم، مدير إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك.

معلومات سرية من إدارة مباحث الضرائب

توافرت معلومات سرية من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد بقيام 2 من البائعين بالاقصر بالإتجار ببيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم عن طريق تخزينها بمخازنهما والعقار الذى يسكنا به.

استصدار إذن من النيابة وتشكيل لجنة للضبط والتفتيش

تم استصدار إذن من النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد المغربى مدير ادارة المكافحة ومنتصر محمد محمدين وإسماعيل أحمد على مأمور الجمرك بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد محمد عبدالعظيم مدير الإدارة وقوة من أمناء الشرطة وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمخازن والعقار، حيث تم ضبط 8 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) لدى البائع الأول وضبط 40 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) لدى البائع الثاني من أنواع مختلفة صناعة أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة المستحقة على التاجر الأول مليون و91 ألفا و890 جنيها.

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة على التاجر الثانى 5 ملايين و306 آلاف و616 جنيها.

اتخاذ الإجراءات القانونية بالإحالة للنيابة العامة ومصادرة المضبوطات

قرر عبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 1018 و1019 لسنة 2022، وتمت الإحالة إلى النيابة العامة ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك لمخالفة الواقعة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس ووليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.