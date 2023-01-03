ننشر الصور الأولى لغرفة إيمي سمير غانم بعد الولادة.. بلالين ودباديب

تنشر الوطن، الصور الأولى لغرفة الفنانة إيمي سمير غانم من داخل مستشفى بمنطقة الشيخ زايد، الذي شهد وضعها لمولودها الأول من زوجها الفنان حسن الرداد.

وزينت الورود والدباديب غرفة إيمي سمير غانم في أجواء احتفالية بمناسبة قدوم مولودها الأول للحياة، وتواجد معها في لحظات الولادة كل من حسن الرداد ودنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.

مفاضلة بين اسمين لمولود الرداد وإيمي

ولم تستقر إيمي والرداد على اسم لمولودهما إلى الآن، إذ يفاضلان بين سمير وفادي؛ فالاسم الأول يعود للفنان الراحل سمير غانم، والثاني على اسم الشقيق الأكبر للرداد الذي توفي في حادث سير مروع قبل سنوات.

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاده

وفي سياق مختلف، احتفل حسن الرداد بعيد ميلاده، أمس، ووجهت له إيمي رسالة تهنئة مفعمة بالرومانسية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربت عن حبها الشديد له، متمنية له دوام النجاح والسعادة في حياته.