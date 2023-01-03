نسرين أمين عن انضمامها لـ«بابا المجال»: سعيدة بالعمل مع مصطفى شعبان

تعيش الفنانة نسرين أمين، حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية، إذ تشارك في السباق الرمضاني المقبل بعملين مختلفين، وهما مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، ومسلسل «بابا المجال» مع مصطفى شعبان.

نسرين أمين تشارك في السباق الرمضاني بشخصتين

وأعربت نسرين أمين، عن سعادتها البالغة بعد تعاقدها خلال الساعات القليلة الماضية، على البطولة النسائية أمام الفنان مصطفى شعبان بمسلسل «بابا المجال»، المقرر عرضه بدراما رمضان المقبل 2023، إذ تجسد شخصية تدعى «جميلة»، وذلك حسبما صرحت لـ«الوطن».

كما تجسد نسرين أمين شخصية «منى» بمسلسل «تحت الوصاية»، مؤكدة اختلاف الشخصتين تماما عن بعضهما، كما تمنت أن تنالا إعجاب الجمهور والنقاد.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل مع الفنان مصطفى شعبان في أول تعاون بينهما.

أبطال مسلسل «بابا المجال»

ويشارك في بطولة مسلسل «بابا المجال»، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإنتاج كامل أبو علي، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويشارك في بطولة مسلسل «تحت الوصاية» المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، دياب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.