نسرين أمين: «نفسي أمثل دور روقة في فيلم العار»

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها كانت تعشق الإفطار مع أسرتها في طفولتها أثناء الاستماع إلى الراديو، «دايما كنا بنسمع الراديو وقت الفطار، ولا يمكننا الاستغناء عنه».

أمين: لم اتوقع خروج مسلسل سجن النسا بهذا الشكل

أضافت «أمين»، خلال استضافتها ببرنامج «قط وvar»، ويقدمه الإعلامي تقديم عماد إسماعيل، المذاع على راديو «نغم أف أم»، أنها لم تتوقع نجاح دورها في مسلسل «سجن النسا» بهذا الشكل، لافتة إلى أنها كانت تطمح في الظهور بدور «روقة»، التي جسدته الفنانة نورا في فيلم «العار».

أعشق فيلم حملة فريزر

وأوضحت الفنانة، أن من أفضل الأفلام التي ظهرت بها وتعشقها على المستوى الشخصي، هو فيلم «حملة فريزر»، مضيفة: «بحب آكل فراخ بانيه فى أي وقت».

وأكدت أن أول فيلم لها كان بعنوان «إحكى يا شهر زاد»، وكان مع المخرج يسرى نصر الله، «كان أول عمل ليا فى السينما، وكان العمل من تأليف أستاذ وحيد حامد، وقمت بتسجيل برنامج السنة الماضية و لم أكن أرى أنه يناسبنى».

جدير بالذكر، أن الفنانة نسرين أمين تعرضت لموقف محرج، على هامش حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين، من مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير.

وكان من المُقرر أنّ تُقدم حفل الافتتاح، حينها، إلا أنها تأخرت عن الحضور في الموعد المُحدد، لتضطر إدارة المهرجان بدء الحفل بدونها.