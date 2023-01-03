العمال يشيدون: «ابدأ» حولت الشباب العاطلين إلى أصحاب مهن وحاصرت البطالة

هدفت المبادرة الرئاسية الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» لتوفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين بخلق مجالات عمل لهم فى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات، كما تعمل على توفير فرص تدريبية، ما يحد من البطالة بينهم.

«العمدة»: شباب «حياة كريمة» يعملون لعودة الحياة لمناطقنا الصناعية

وأوضح أحمد العمدة، منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، أنه تبيّن وجود عشرات المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، وأن شباب المؤسسة يتحرك كخلية نحل لا تهدأ لحصر تلك الأسباب تمهيداً لقيام الزملاء القائمين على مبادرة «ابدأ» بتحديد التدخلات المناسبة وعودة الحياة لمناطقنا الصناعية.

«صلاح»: أقدر دلوقتى أبنى مستقبلى المهنى

وقال عادل صلاح، أحد المتدربين فى محافظة سوهاج: «كنت لا أعلم أى شىء عن إصلاح الأجهزة الكهربائية، ولا عن أى حرفة أخرى، ولكن بعد التحاقى بمبادرة ابدأ، تعلمت كل شىء عن صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث يمكننى الآن إصلاح أجهزة «الغسالة، والمروحة، والسخان، والمكواة»، متقدماً بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرة التى حولتنى من شاب عاطل إلى صاحب مهنة، يمكن من خلالها أن أبنى مستقبلى المهنى.

وأكد محمود على، يقيم بمركز البلينا بسوهاج، «أننى عندما حضرت فى أول يوم فى المبادرة لم يكن لدىّ أى خلفية عن أجهزة التبريد والتكييف، والآن أصبحت قادراً على صيانة وإصلاح التكييفات وأجهزة التبريد، وتعرفت على أكثر الأعطال الشائعة فيها، وأشكر الرئيس على التفكير فينا وإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، التى من خلالها تم إطلاق مبادرة «ابدأ» التى جعلت منا شباباً صاحب مهنة وحرفة، ونشكر الرئيس على هذه المبادرة التى جعلتنا نشعر أنه فعلاً يهتم بكل شباب مصر.

من جانبه، قال على أنور، مدير مصنع لإنتاج الألبان: «كنا نعانى من بعض المشكلات، ولقينا مسئول بالمبادرة بيتواصل معانا ويسألنا عن مشكلتنا، وعرضت المشكلات بكل شفافية، ووجدت اهتمام وحلول لها، وأنا أتمنى أن ينجح مشروعى ويكمل أولادى من بعدى ويكفى أننا نصنع منتج مكتوب عليه صنع فى مصر».

«حامد»: حلت كل مشكلات وعراقيل أعلاف الأسماك

وذكر عمرو حامد، صاحب مصنع أعلاف الأسماك: «كان لدينا بعض العراقيل والمشاكل، وهنا جاء دور مبادرة ابدأ فى وقته، وحلت 90% من المشاكل، وكنا فى البداية لا نستطيع الوصول لمسئول، من وقت المبادرة بقينا على ترابيزة واحدة مع المحافظ والوزير نعرض مشاكلنا ونلاقى حلول ببساطة، وده اللى شجعنا ننطلق ونكمل حلمنا ونكثف من استثماراتنا فى بلدنا».