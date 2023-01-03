اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حصاد 3 شهور لـ«ابدأ» مشروعات صناعية وفرص عمل

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

حصاد 3 شهور لـ«ابدأ»: مشروعات صناعية وفرص عمل

المبادرة انطلقت بتكليف رئاسى للاعتماد على المنتج المحلى

تهدف لإضافة 200 مليار جنيه استثمارات وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات

«حياة كريمة»: نمثل 80% من «ابدأ» ونعمل على زيادة التمكين الاقتصادى

أمين «جمعية الصناع»: توجيهات القيادة للنهوض بالصناعة الوطنية غير مسبوقة

«العمال»: حوّلت الشباب العاطلين إلى أصحاب مهن وحاصرت البطالة

«زلزال أسوان»

الزمالك يحذر «فيريرا» من غضب الجماهير وعقوبات على اللاعبين

توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج عن جميع البضائع الموجودة فى موانئ الجمهورية

«السيسى» يتابع مخطط تطوير حديقة الحيوان لرفع كفاءتها مع صون المبانى الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء

«الوطن» داخل أكبر مشروع قومى لتخزين الغلال

صوامع «الذهب الأصفر» أهرام من «قمح»

انتهاء زمن الشون الترابية: منظومة إلكترونية لإدارة المخزون.. ونسبة الهدر «صفر»

رئيس «القابضة للصوامع»: المشروع حمى مصر من «كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية»

مكاسب المشروع: رغيف «العيش» فى أمان.. وثبات سعره بفضل «الاحتياطى»

أستاذ «بحوث زراعية»: أسهم فى حفظ وتصنيف القمح.. وأوقف خسائر التخزين

بالتعاون مع «المتحدة».. «التعليم والثقافة» تبحثان تنفيذ مبادرة إحياء المسرح المدرسى

«الكيلانى»: نستهدف اكتشاف المواهب ومواجهة الأفكار المتطرفة

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الصفحة الثانية

انطلقت بتكليف رئاسى للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات

ابدأ 3 أشهر من العمل المستمر لتوطين الصناعات الحديثة

تهدف المبادرة إلى إضافة 200 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة.. وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الـ4 سنوات المقبلة

محاور عمل المبادرة:

المبادرة تسهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى «حياة كريمة» بالمحافظات

المشروعات الكبرى

محور دعم الصناعة

محور البحث والتطوير والتدريب

العمال يشيدون: «ابدأ» حولت الشباب العاطلين إلى أصحاب مهن وحاصرت البطالة

«العمدة»: شباب «حياة كريمة» يعملون لعودة الحياة لمناطقنا الصناعية.. و«صلاح»: أقدر دلوقتى أبنى مستقبلى المهنى.. و«حامد»: حلت كل مشكلات وعراقيل أعلاف الأسماك

الصفحة الثالثة

«حياة كريمة»: نمثل 80% من شركة «ابدأ» ونهدف إلى زيادة فرص الاستثمار والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب

آية عمر: فكرة المبادرة تعتمد على دراسة فرص الاستثمارات بجميع مراكز الجمهورية.. و«أبوهميلة»: الاعتماد على المنتج المحلى أصبح أمراً حتمياً

«بركات»: جاءت فى توقيت حيوى واستراتيجى.. و«مديح»: تنفيذها سينعكس إيجابياً على المواطنين خلال الفترة المقبلة

خبراء: تهدف لزيادة المكونات المحلية فى المنتجات

«السيد»: تقليل الفجوة الاستيرادية.. و«وفاء»: وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

«كيلانى»: المبادرة تعد ربطاً صناعياً مهماً لتسليط الضوء على المشكلات وبناء جيل صناعى قوى

نواب: تؤكد توجه الاهتمام بالاستثمارات الصناعية

«محمود»: تحقق التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى

«أبوزيد»: تقديم الكثير من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات

أمين «الصناع المصريين»: مصر جاذبة للاستثمار بسبب حجم الطلب ووفرة الأيدى العاملة

هانى صقر: يجب العمل على استغلال كافة المواد الخام المتاحة واستخدامها فى التصنيع محلياً لرفع القيمة المضافة المرجوة من النشاط الاقتصادى

الصفحة الرابعة

«الإسكان»: إقبال كبير من المواطنين على حجز الأراضى السكنية

«الجزار»: التوسع فى تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بمقار الحكومة وخطة لاستبدال العدادات المعطلة.. والتصدى بحزم لسرقة وصلات المياه

«حياة كريمة»: انتهينا من تطوير 52 مركزاً و1400 قرية

«المؤسسة»: استمرار العمل بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة وورش تدريب فى أبومناع بقنا

تعاون «مصرى - هندى» فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«الصحة»: إنشاء 20 مركزاً لعلاج طيف التوحد بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات

«عبدالغفار»: دراسة لإنشاء مركز للعلاج النفسى وعلاج الإدمان

«التنمية المحلية»: تنفيذ 65 إتاحة بالقاهرة ضمن مشروع تأهيل الأرصفة لذوى الهمم

«آمنة»: شباك متخصص لذوى الاحتياجات لسرعة إنجاز خدماتهم

«فالكيرى».. مثال حى على خطورة أخونة الجيش والدولة

الصفحة الخامسة

«صوامع مصر» وصية «يوسف الصديق» تتحقق

«الوطن» ترصد تفاصيل المشروع القومى الأكبر لتأمين القمح: «صفر%» هادر من المخزون

استهلاك مصر من القمح

إنتاج رغيف الخبز

صوامع المنحة الإماراتية

جهات تستقبل الأقماح فى مصر

كنا فين وبقينا فين

الصفحة السادسة

«الوطن» فى صوامع القمح.. نرصد خط سير الشحنات من «الوصول» إلى الصرف للمطاحن

فلاتر هواء وشفاطات لسحب الرطوبة.. وحساسات لمراقبة الحرارة وإحكام الغلق والغربلة والتبخير لمكافحة الحشرات

عاملون وفنيون بصومعة «بنها».. حُراس «الغلة» يضمنون الجودة بـ«شاشات تحكم وآلات حديثة»

مدير «الكنترول»: نسبة الخطأ البشرى «صفر».. ويستحيل سرقة «حبة قمح» بفضل المنظومة الإلكترونية

من شون ترابية إلى صوامع حديثة «توفر مليارات من تقليل الهادر»

معاون وزير التموين للاستثمار: توجيهات الرئيس غيّرت خريطة السعة التخزينية

أحمد كمال: المهمة الأكبر لنا استمرار الحفاظ على مخزون آمن من السلع بمعدلات مضاعفة تفوق دول العالم

معاون وزير التموين: خطط لرفع الاحتياطى الاستراتيجى من 5 إلى 9 أشهر.. والعالمى «3 فقط»

الصفحة السابعة

اللواء أركان حرب شريف باسيلى: ندرس خطة لتوطين صناعة «الصوامع» وربطها بالسكة الحديد والنقل النهرى

رئيس «القابضة للصوامع»: المشروع القومى حمى مصر من «كورونا والأزمة العالمية».. ونستورد من 24 دولة دون تخوف من التخزين

تنويع مصادر الاستيراد.. خطوة لتيسير اختيار «أجود الأنواع وأنسبها سعراً»

أبرز المواصفات الفنية: «البروتين وجودة الحبة ونسبة الرطوبة»

رغيف «العيش» فى أمان.. ثبات السعر «5 قروش» بفضل «الاحتياطى».. و«المصيلحى»: لا نية لرفعه

الدولة تدعم منظومة الخبز بـ71 مليار جنيه بعد ارتفاع أسعار الاستيراد

أحمد القط: مصر تكبدت خسائر فادحة لسنوات طويلة بسبب تخزين القمح فى الشون الترابية

أستاذ «البحوث الزراعية»: الصوامع حافظت على المخزون «سليم وخالى من الروائح والعفن»

الصفحة الثامنة

صدام فاركو والطلائع

البحث لن يتوقف الأهلى يطوف أفريقيا والبرازيل للتدعيمات و«يعقوبو» ينتظر استشارة المدير الفنى

زلزال «أسوان»

تقديم أسطورى لـ«الدون» وطموحات جديدة مع صفقة العمر

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تحذيرات لـ«فيريرا» من غضبة الجماهير.. وعقوبات على اللاعبين

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