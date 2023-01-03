مبادرة «ابدأ».. 3 أشهر من العمل المستمر لتطوير الصناعة المصرية

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتكليف من رئيس الجمهورية، لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، إذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022، إطلاقها كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

شركة «ابدأ».. الذراع التنفيذي لتحقيق أهداف المبادرة

تسعى المبادرة، إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهي توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ويضطلع بالعمل على أهدافها ومحاورها، شركة «ابدأ لتنمية المشروعات» ش. م. م، التي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستداما لتمكين وتحقيق المستقبلية ومشروعاتها الاقتصادية للمواطنين في قرى حياة كريمة.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، تنقسم إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

أولا: محورالمشروعات الكبرى

يستهدف محور المشروعات الكبرى، عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، في إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية، وضمان قدرتها على التوسع، ونجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من تحالف من المستثمرين المحليين.

ونجح محور المشروعات الكبرى، في عقد شراكات في مختلف القطاعات مثل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا، لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات والمولدات والمحركات الاتصالات وأجهزة ومنتجاته، والورق المعدنية، الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى، يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة، و20 شركة أجنبية، تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة، وتستوفي كل المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة، يتم زيادتها بشكل تدريجي، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية، والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

كما تستهدف بعض المشروعات، تصدير إنتاجها بالكامل للخارج، بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المشروعات:

1- مصنع «سماد فوسفات الكالسيوم»

تم تدشين مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بمحافظة الدقهلية، الذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي 2023، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ50 ألف طن سنويا، وتكلفة استثمارية تبلغ نحو 50 مليون دولار، ما يساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية، بنحو 45 مليون دولار، كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

2- تأسيس شركة «سيليكون مصر»

جرى عقد اتفاق مساهمين بين شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية لتأسيس شركة «سيليكون مصر»، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، مُمثلا في شركة «إنارة كابيتال ليمتد»، وشركة «وسط الصحراء» للتعدين، إذ تهدف هذه الشراكة، إلى إقامة مشروع السيليكون إنتاج مجمع القابضة المصرية الشركة بأرض ومشتقاته للبتروكيماويات بمدينة «العلمين الجديدة»، حيث تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمجمع بكافة مراحله حوالي 700 مليون دولار.

3- مصنع لإنتاج مادة «الصودا آش»

إنشاء مصنع لإنتاج «الصودا آش» بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع وشركة «بولي سيرف» للأسمدة والكيماويات تحت مظلمة مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، والذي سيتم تشييده ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة «العلمين» الجديدة على مساحة تبلغ 185 فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، حيث يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة بـ«الصودا آش»، ووقف استيرادها من الخارج مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويا.

4- مصنع صمام أمان الغاز

حيث وقعت شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، عقد اتفاق مساهمين مع شركة «Coperci» الإسبانية، لإنشاء أول مصنع لتصنيع «صمام أمان الغاز» في مصر، بطاقة انتاجية تُقدر بـ15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023 من شركة «فريش إليكتريك»، ومجموعة شركات «العربي».

5- مصانع الوايلر «مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية»، حيث شاركت «ابدأ» في مشروع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية، والذي يهدف إلى التوسع في إنتاج كلا محركات الطلمبات، ومحابس خطوط المياه والصرف، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ5000طلمبه سنويا، و2000 محرك سنويا، 2000 محبس سنويا، مما يقلل في الواردات بقيمة تصل إلى 544 مليون دولار سنويا.

6- مصنع محركات «وسائل النقل الخفيف»

تشارك «ابدأ» في تدشين مصنع «محركات النقل» والذي يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف بقدرات تتراوح من100 إلى 250cc، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر يناير الجاري، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 10مليون دولار، وتقدرطاقته الإنتاجية بإجمالي 400 ألف محرك سنويا، والذي بدوره سيقلل في الفاتورة الاستيرادية بنحو56 مليون دولار سنويا.

ثانيا: محور دعم الصناعة:

وهو المحورالمختص بتذليل كل العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع من خلال تسهيل الإجراءات مثل، الحصول على التراخيص المختلفة، المتعثرة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، و هيئة «التنمية الصناعية» وغيرهم، ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي أكثر من 1000طلب متنوع ما بين استفسارات حول مبادرة «ابدأ» وما تقدمه، و طلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة.

ويقوم أعضاء المبادرة بالتواصل والتنسيق معالجهاتالمختصة والمعنية بحل المشكلات لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو البدء في إنشاء المشروع في حالة المستثمرين.

ثالثا: فيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب

ويهدف هذا المحور، إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات، كما تسعى نحو تغيير الصورة عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، عن تحقيق الإستدامة من الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، فضلا عن تحقيق الإستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادهاطبقا ا للمعايير الدولية.كذلك دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلوللمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

وفيما يلي نستعرض أهم ما حققته «ابدأ» خلال 3 أشهر في مجالات البحث والتطوير والتدريب:

1- بدء المرحلة الأولى من مبادرة «ابدأ حياة» بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع «حياة كريمة» ووزارة «الإنتاج الحربي»، التي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب، في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضي وترفيهي شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها، جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي قدمت العمالة بتأهيل الخاص التدريب لتقديم والتسهيلات الدعم سبل كافةالمصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

2- أعلنت مبادرة «ابدأ» بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة «الدقهلية» عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

3- وقعت شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي لمبادرة «ابدأ» مُمثلة في شركة «بيكو»، والتي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتها – برتوكول تعاون مع «الجهاز المركزي للتعمير» التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصي لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفيرالعديد من فرص العمل.

عن المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية «ابدأ»

جدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الإستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة «ابدأ» ذراعا اقتصاديا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والانتاج بشكل مسؤول.