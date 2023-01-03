وزير التعليم: وضع علامة مائية على ورقة أسئلة الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بكل المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية، لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والاستعداد لامتحانات الثانوية للعام الدراسي 2022/ 2023، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدرات العامة، ومستشارى المواد، وندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية بمؤسسة حياة كريمة.

واستهل الوزير اللقاء، بتهنئة الحضور بالعام الميلادي الجديد، مشددا على أهمية حسن سير وانتظام منظومة الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وتسيير الامتحانات بصورة آمنة.

الالتزام بضوابط امتحانات النقل

وأكد الدكتور رضا حجازي على مديري المديريات، ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية.

ووجه الوزير، بالالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل، مشددا على تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

والالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30%؜ للفهم و40%؜ للتطبيق، و30% لحل المشكلات والإبداع، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

علامة مائية على أوراق الأسئلة

كما وجه الوزير، بوضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ، مع تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الاسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.