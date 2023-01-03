رئيس «القابضة للصوامع»: المشروع القومي حمى مصر من «كورونا والأزمة العالمية» (حوار)

قال اللواء أركان حرب شريف عادل باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين فى مصر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء الصوامع الحديثة أنقذت مصر من خسارة وفقد مليون طن قمح بسبب وسائل التخزين فى الشون الترابية، وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن مصر انتقلت للمشروع القومى الأكبر بإنشاء الصوامع الحديثة بإمكانيات وتكنولوجيا أبهرت العالم، وإلى نص الحوار:

ماذا قدمت منظومة الصوامع الحديثة لمصر؟

- منظومة الصوامع الحديثة وفّرت لمصر مليارات الجنيهات، من خلال القضاء على نسبة الفاقد التى كانت تتراوح من 10 إلى 15% بحوالى من 900 ألف طن إلى مليون طن قمح من إجمالى حجم مخزون القمح سنوياً، وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء الصوامع الحديثة تمكنت مصر من الحفاظ على المخزون دون هدره.

ما تكلفة إنشاء الصوامع الحديثة منذ توجيهات الرئيس السيسى حتى الآن؟

- كل الصوامع التى تم إنشاؤها منذ عام 2014 حتى 2022 الجارى، لم تتخطَّ تكلفتها 10 مليارات جنيه، سواء الصوامع المنشأة بالمنحة الإماراتية أو القرض السعودى أو مبادلة الديون الإيطالية، حيث إن إجمالى تكلفة صوامع المنحة الإماراتية 400 مليون دولار، وقرض صندوق الأوبك 10 ملايين دولار، والقرض السعودى الأول 13 مليون دولار، ثم القرض السعودى الثانى بقيمة 90 مليون دولار، أى إن إجمالى التكلفة تقريباً 700 مليون دولار.

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هناك توجيهات دائمة من الرئيس بزيادة السعة التخزينية للقمح، فكم بلغت طاقة التخزين بعد الصوامع الحديثة؟

- السعة التخزينة للقمح قبل عهد الرئيس السيسى كانت تقدر بـ1.2 مليون طن، وبلغت حالياً 3.4 مليون طن قمح أى ما يقرب من 3 أضعاف السعة التخزينية، مما أعطى مصر القدرة على استيراد ضعف الإنتاج المحلى لها بعد زيادة السعة التخزينية.

ما وضع حجم مخزون القمح الحالى، وحجم استهلاكنا السنوى من القمح؟

- لدينا احتياطى لمدة 5 أشهر ويكفينا حتى آخر شهر مايو، ونضيف عليه إنتاجية القمح المحلى من موسم الحصاد المقبل 2023، إذا أصبح لدى مصر قمح يكفيها حتى آخر 2023 حيث تحصل مصر سنوياً من حصاد المزارعين من 3 ونصف إلى 4 ملايين طن قمح محلى مع ما يتم استيراده من الخارج إلى 4 ملايين طن سنوياً، أما عن حجم الاستهلاك فيقدر من 8.5 مليون طن إلى 9 ملايين طن من القمح التموينى فقط، أما إجمالى الاستهلاك فيتراوح من 18 إلى 20 مليون طن قمح سنوياً.

إذاً مع كل هذه الكميات سواء المحلية أو المستوردة، ماذا لو لم يكن لدى مصر هذه الصوامع الحديثة؟

- للأسف كنا سنضطر لتخزين القمح فى الشون الترابية كما كان معمولاً به فى السابق، وبالتالى فقدان حوالى مليون طن قمح سنوياً من المخزون وخسارة مليارات الجنيهات.

وما وضع الشون الترابية حالياً التى كانت تعتمد عليها مصر فى تخزين القمح؟

- لا نعتمد عليها فى تخزين القمح، ونعمل حالياً على مشروع لتحويل الشون الترابية وعددها 250 شونة لصوامع حقلية، وانتهينا من تحويل تنفيذ 6 صوامع حقلية وهى (4 صوامع فى الشرقية وصومعة فى قويسنا بالمنوفية وصومعة فى العدوة فى المنيا) بإجمالى سعات تخزينية 30 ألف طن قمح.

ماذا عن تنويع مصادرنا فى استيراد القمح؟

- بعد الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت مصر إلى زيادة مصادرها فى الاستيراد، وبلغت حالياً 24 منشأ نستورد منه، حيث إنه بسبب السعة التخزينية للصوامع، أصبح لدى مصر قدرة فى اختيار القمح المستورد بالأسعار المناسبة.

كمسئول بالحكومة كيف ترى وضع الأمن الغذائى بهذا المشروع القومى؟

- سيظل مخزون القمح فى مصر آمناً بعد التوسع فى إنشاء الصوامع فضلاً عن رؤية القيادة السياسية بتخصيص وتوفير الموارد لإنشاء الصوامع، وهو ما ظهرت نتائجه بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى لم تؤثر على مخزون القمح فى مصر.

وهنا أؤكد أن تقنية الصوامع فى مصر هى الأعلى على مستوى العالم، والبنك الدولى انبهر بنظام الصوامع المصرية وبحجم التكنولوجيا المستخدمة فيها، كما أن العديد من الدول الأفريقية تدرس حالياً نقل التجربة المصرية فى الصوامع لها ومنها سيراليون وساحل العاج والسنغال.

ما مزايا تطبيق نظام الحوكمة فى الصوامع؟

- بفضل توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، الذى وجّه بحوكمة الصوامع بنظام الباركود ونفذت بالفعل بمساعدة وزارة الاتصالات، تمت الحوكمة فى 22 صومعة ومطحناً وشونة وصوامع الموانئ، من أجل مراقبة تنفيذ المنظومة كاملة لتنقل القمح، ومستهدف تعميم المنظومة على كل الصوامع بعد تدبير التمويل المالى، كما أن تنفيذ الحوكمة فى 22 صومعة كلفنا 50 مليون جنيه، حيث تم إحداث تكامل إلكترونى من بداية دخول القمح من بوابة الصومعة والميزان وحتى خروج القمح منها متجهاً للمطاحن، وبفضل هذا النظام لن يستطيع فرد فى مصر التلاعب فى حبة قمح واحدة، ونحن هنا فى مقر الشركة القابضة نرى الحركة فى الصوامع على مستوى الجمهورية منذ تحرك السيارات من الميناء وحتى دخول القمح أو خروجه منها للمطاحن.

كم عدد صوامع المنحة الإماراتية وصوامع مبادلة الديون الإيطالية؟

- صوامع المنحة الإماراتية كانت نقلة كبيرة جداً تمت فى السوق المصرية، والصوامع كانت بسعة مليون ونصف المليون طن قمح بعدد 25 صومعة، سعة كل صومعة 60 ألف طن قمح على مستوى الجمهورية، أما الصوامع المنشأة من مشروع مبادلة الديون الإيطالية فعددها 6 صوامع حقلية ويتم تنفيذها بنفس مواصفات الصوامع الكبيرة.

اللواء أركان حرب شريف باسيلى: ندرس خطة لتوطين صناعة «الصوامع» وربطها بالسكة الحديد والنقل النهرى

وماذا عن صوامع القمح بالصعيد؟

- نعمل حالياً على زيادة الأماكن التخزينة للقمح فى الصعيد بسبب المساحات المزروعة بالقمح إما بالتوسع فى إنشاء الخلايا بالصوامع أو إنشاء صوامع جديدة، حيث سيتم استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع الموجودة بالفعل، ففى صومعة المراشدة فى قنا ستزداد طاقتها التخزينية من 60 إلى 110 آلاف طن، وصومعة دندرة ستصل طاقة التخزين بها إلى 90 ألفاً، وصومعة الترامسة ستزداد طاقة تخزين القمح بها من 60 إلى 90 ألف طن، وصومعة أسيوط من 60 إلى 100 ألف طن، وصومعة أطفيح من 30 إلى 90 ألف طن، وصومعة الشيخ فضل من 60 إلى 120 ألف طن، وصومعة البهنسا من 60 إلى 90 ألف طن، وصومعة المفالسة فى أسوان ستصل إلى 120 ألف طن قمح.

وهل هناك جديد فى مشروع ربط الصوامع بالسكة الحديد والنقل النهرى؟

- الربط كان من توجيهات الرئيس السيسى لتهيئة الطرق المؤدية إلى الصوامع حتى تستطيع السيارة المحملة بأطنان القمح أن تدخل الصومعة وتفرغ فيها القمح من خلال خط السكة الحديد الواصل داخل الصومعة، وبالفعل لدينا 7 صوامع مطاحن مربوطة بالسكة الحديدة ومنها فى كفر الشيخ وطنطا وبنى سويف والفيوم والمنيا.

كما أنه سيتم ربط صومعة كوم أبوراضى فى بنى سويف وربط صومعة عرب العريقات ودندرة والمفالسة وتوشكا، والربط يؤدى إلى نقل 1500 طن قمح فى قطر واحد من الميناء للصومعة بدلاً من نقلها فى 30 عربة نقل ثقيل.

هل تكلفة الربط بالسكة الحديد مرتفعة؟

- 50 مليون جنيه تكلفة تهيئة الصومعة الواحدة وتوفير النقرة والميزان الخاص بها لربطها بخط السكة الحديد أو النقل النهرى، والتجربة أخذناها من أوكرانيا لأن الطرق هناك لا تصلح لنقل القمح براً، ويتم نقلها بالسكة الحديد والنقل النهرى لأن النهر يدور حول أوكرانيا كلها وبالتالى النقل بالنهر أسرع، ومن هنا جاءت فكرة أن يتم ربط الصوامع القريبة بنهر النيل.

ما خريطة المحافظات الأعلى فى إنتاج القمح والأعلى فى عدد الصوامع؟

- لدينا 4 أماكن غزيرة الإنتاج للقمح، وهى المنيا، وأصبح بها 7 صوامع بدلاً من صومعتين، ثم الشرقية وأصبح بها 10 صوامع بدلاً من 3 صوامع فقط، وفى كفر الشيخ كان بها صومعتان ويوجد خطة لإنشاء صومعتين جديدتين، وفى البحيرة كان بها صومعتان أصبح بها 7 صوامع.

رؤية مستقبلية

الرؤية المستقبلية تتلخص فى رغبة الحكومة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية فى زيادة أماكن التخزين وزيادة إنشاء الصوامع، ويوجد حوالى 10 أماكن سيتم عمل توسعات تخزينية فيها بإجمالى سعة تخزينية مليون ونصف الميون طن، وبالتالى تزداد السعة التخزينية قريباً من 3.4 مليون طن إلى 5 ملايين طن للحفاظ على مخزون آمن، والجديد أننا ندرس حالياً خطة لتوطين صناعة الصوامع داخل مصر لتقليل الاستيراد.