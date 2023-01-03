«صوامع مصر» وصية «يوسف الصديق» تتحقق

«سبع سنين عجاف فى فقر بلا زراعة يأتى بعدهن سبع أخريات فى ازدهار»، ذلك كان تفسير رؤيا «الملك» التى فسّرها له سيدنا يوسف، عليه السلام، وأوصاه بتخزين القمح بسنابله، منعاً لحدوث مجاعة فى 7 سنوات عجاف تمر بها مصر.

وصية سيدنا يوسف بأهمية تخزين القمح، تجلّت فى آخر 5 سنوات مضت، وتفوقت فيها مصر فى مدة المخزون الاستراتيجى وكميته على أى دولة، بمضاعفة حجم مخزون الغذاء الرئيسى لديها عن حجم مخزون أى دولة.

«الوطن» ترصد تفاصيل المشروع القومى الأكبر لتأمين القمح: «صفر%» هادر من المخزون

الاستناد إلى وصية سيدنا يوسف بتخزين القمح، ظهر فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومى لإنشاء الصوامع، مع إيمان القيادة السياسية بأهمية توافر طرق حماية وسعات تخزينية للقمح، الأمر الذى توفر فى إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح، وأدى إلى وصول حجم السعة التخزينية لصوامع القمح إلى 3.4 مليون طن، واحتياطى حالى يكفى لمدة 5 أشهر.

ولأن تحقيق الأمن الغذائى بمفهومه الصحيح مهمة وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى أنشئت ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، فقد ركزت رؤيتها على أن الحفاظ على الأمن الغذائى لا يتحقّق إلا بمخزون آمن من السلع الأساسية، أو التى يطلق عليها سلع استراتيجية، ومن هنا كان التفكير فى سُبل تحقيق المخزون الآمن وكيفية الحفاظ عليه، وسبل تقليل الهادر منه، مع بحث الاستفادة من تجارب الأعوام الماضية التى كانت تشهد هادراً كبيراً فى حجم المخزون وخسارة فادحة قُدّرت بالمليارات، إلى أن وصلت مصر حالياً إلى نسبة هادر «صفر فى المائة» من مخزون القمح.