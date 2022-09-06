«الزراعة»: إنشاء الصوامع خطوة استباقية للرئيس استهدفت تعظيم مخزون القمح

هنأ المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، المزارعين بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدًا أن الفلاح المصري هو أساس التنمية الزراعية، وضمانة الأمن الغذائي لمصر، لافتًا إلى دورهم في تخطي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وعدم شعور المواطنين بتداعيات الحرب على توفير الغذاء.

خطوة استباقية للرئيس السيسي

وأضاف «التركاوي»، في حوار مع الإعلامي الدكتور حامد عبد الدايم ببرنامج «صوت الفلاح» على فضائية «مصر الزراعية»، أن الرئيس السيسي اتخذ إجراءات استباقية ليكون لدى مصر مخزون استراتيجي من الحبوب وعلى رأسها القمح، عقب توجيهه بإنشاء عدد من الصوامع عام 2017، كاشفًا عن أهمية هذه الخطوة الاستباقية في وجود غطاء استراتيجي من القمح، خاصة بعد نجاح الحكومة في شراء القمح من المزارعين برقم قياسي بلغ 4.4 مليون طن.

مهارة المواطن المنوفي في زيادة الإنتاج

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن السمة السائدة بمحافظة المنوفية هي الزراعة رغم الصناعات المتعددة بالمحافظة، لافتًا إلى أن المواطن المنوفي لديه مهارة في تحقيق أكبر إنتاج ممكن من المساحات الزراعية الصغيرة التي أصبحت تتسم بالتفتت.

زراعة 235 ألف فدان ذرة بالمنوفية

وكشف أن العام الجاري شهد زراعة 235 ألف فدان من الذرة بالمنوفية، لافتًا إلى أهمية محصول الذرة باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، منوهًا بأن التعاقدات التي تمت على محصول الذرة الصفراء بحد ائتماني 6 آلاف جنيه للفدان.