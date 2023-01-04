اعرف تأثير الملابس على الأمراض الجلدية.. وخبيرة توضح

هناك بعض الملابس المصممة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الجلدية، أبرزها التهاب الجلد التحسسي الذي يسبب احمرارا وحكّة مزعجة للإنسان، يعمل هذا النوع من الملابس على حماية الجلد من الأضرار والاعتداءات الخارجية التي يتعرض لها، كما أنه يخفف من أعراض بعض الأمراض الجلدية.

الملابس تؤثر على الأمراض الجلدية

وتعليقا على ذلك، روت خبيرة الأمراض الجلدية، الدكتورة هناء حمدي، أنه يمكن للملابس أن تخفف من حدة الأمراض الجلدية على الجسد، كما أنها يمكن أن تزيد من حدتها وتأثيرها على الجسد، وذلك يعود إلى نوعية الملابس المستخدمة أو التي يستخدمها الشخص، موضحة أن هناك بعض الأطباء يمكن أن تنصح بارتداء نوع معين من الملابس للتخفيف من تأثيرها.

تحسس الجسد من بعض مكونات الملابس

وأضافت الدكتور هناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التهاب الجلد التحسسي، يحدث نتيجة تلامس الجلد مع أحد مسببات الحساسية، والتي من الممكن أن تكون بعض الملابس، حيث تظهر بقع من الجلد حمراء وتثير الحكة مباشرة بعد التعرض للمادة المسببة للحساسية، كما أنه هناك من يتحسس من المجوهرات وتسبب له بقع حمراء وحكة دائمة على الجلد.

طرق علاج حساسية الجلد

تستخدم الطرق التالية إما للمساعدة على علاج حساسية الجلد والحكة أو للوقاية منها

1- استخدام مستحضرات ترطيب الجلد للتقليل من الجفاف.

2- عدم تجاوز فترة الاستحمام لمدة 10 دقائق.

3- تجنب استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام أو غسل اليدين.

4- استخدام المنتجات الخالية من العطور والمناسبة للجلد الحساس.

5- التربيت على الجسم لتجفيفه بدلاً من فركه.

6- تجربة أي مستحضر جديد على منطقة صغيرة قبل وضعه للتأكد من عدم تحسس الجلد اتجاه.