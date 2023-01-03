تسبب المرض.. اعرف تأثير حكة الجلد لدى كبار السن على الأعصاب

عندما يتقدم الإنسان في العمر، يحصل عدة تغيرات في الجسد، فضلا عن الاضطرابات الصحية التي تداهمه، ومن بين هذه الاضطرابات هي حكة الجلد التي تحصل أحيانا دون سبب واضح، ترصد «الوطن» في هذا التقرير تأثير حكة الجلد على كبار السن، وهل تسبب لهم بعض الأمراض.

استمرار الحكة الجلدية لأكثر من أسبوعين

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة هناء حمدي، خبيرة الأمراض الجلدية، إن حكة الجلد لدى كبار السن، يمكن أن تسبب بعض الأمراض لهذه الفئة، موضحة أن مخاطر الحكة تتمثل في تأثيرها على حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن إذا كانت الحكة شديدة واستمرت أكثر من أسبوعين، تؤثر على النوم، فضلا عن إصابته بالتوتر والعصبية.

أسباب الحكة الجلدية لدى كبار السن

وتابعت «هناء» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكة الجلدية لدى كبار السن، لا تؤثر على الأعصاب بشكل مباشر بل يمكن أن يصاب بالتهاب الجلد، وذلك الإنسان كلما تقدم بالعمر يصبح جلده أكثر رقة، وذلك يعود إلى جفاف الماء من الجلد، وأن هذه الحكة يمكن أن تكون عرضا لمرض جلدي أو خللا في وظائف الكبد أو الكلى أو عرض لمرض السكري، كما أن جفاف الجلد هو ما يؤثر على الأعصاب لذلك ينتج عنه الحكة الجلدية.

خطوات لتقليل الحكة الجلدية

وأضافت خبيرة الأمراض الجلدية، أن هناك عدة خطوات مهمة لأجل تقليل الحكة قدر الإمكان لدى كبار السن، منها :

1- الحرص على العناية بالجلد، عن طريق استخدام مستحضرات خالية من المواد المعطرة.

2- تنظيف الجسم والاستحمام بمياه دافئة، والابتعاد عن المياه الساخنة قدر الإمكان.

3- ترطيب الجلد باستمرار عن طريق كريمات طبيعية خالية من المواد المعطرة، والابتعاد عن الزيوت والكريمات السائلة التي تؤدي وظيفتها لمدة قصيرة جدا.

4- عند الاستحمام، يوصى بترك الجلد مبللا بشكل خفيف، حتى يكون ترطيبه أكثر سهولة.