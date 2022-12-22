تحذير من 3 أمراض تنتشر في فصل الشتاء بسبب العدوى.. أبرزها حساسية الأنف

كشف الدكتور طارق إبراهيم سحيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية، مدير مستشفى الصدر بمحافظة السويس، أن هناك العديد من الأمراض التي تصيب الكبار والصغار في فصل الشتاء.

العدوى الفيروسية

وأوضح استشارى أمراض الصدر والحساسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في مقدمة أسباب العدوى بأمراض الشتاء، العدوي الفيروسية التي تعد السبب الأشهر علي الاطلاق خلال الفترة الحالية في نقل الأمراض المختلفة، منها نزلات البرد والإنفلونزا، وتؤدى إلى الإصابة بالكحة.

وأشار «سحيم» إلى أنه من أسباب الكحة وتطورها هو ارتجاع المريء، والذي يصاب به الأطفال، خاصة في فصل الشتاء، موضحا: «وللأسف لا يلاحظ الأهالي ذلك، لكن يلاحظ وجود الكحة دائما بعد الأكل، وممكن يعمل شنقة وتصحي الطفل من النوم».

حساسية الأنف

ونوه الدكتور طارق إبراهيم سحيم، إلى أن حساسية الأنف من الأمراض التي تظهر أعراضها بقوة في فصل الشتاء، وتتسبب عادة في حكة الأنف، وتأتي بعد النوم أو في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، وذلك بسبب تراكم المخاط في الحلق، خصوصا في فترة تغيير الفصول والشتاء.

وأوضح مدير مستشفى الصدر بالسويس، أن حساسية الصدر تتسبب خاصة في فصل الشتاء، بالإصابة بأعلى درجات التهيج والكحة الشديدة، خصوصا عندما تكون مصاحبة لأحد الأمراض السابقة، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

وتابع: «بالطبع يوجد أمراض وأعراض أخرى لفصل الشتاء تصيب الكبير والصغير، لكن نزلات البرد والكحة من الأمراض الشائعة كما هو الآن؛ إذ تشعر وكأن كل الذين حولك عندهم كحة وبرد».