يوسف الحسيني: مبادرة ابدأ تعمل على توطين الصناعات الحديثة منذ 3 أشهر

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مبادرة ابدأ تعمل منذ 3 أشهر بلا نوم أو راحة فقط من أجل تطوير الصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنيعين، لافتا إلى أن ابدأ نشأت بتكليف من الرئيس السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي.

تنمية العنصر البشري

وأوضح الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن مبادرة ابدأ تعمل على تنمية العنصر البشري وتساعد على تطوير القطاع الصناعي بشكل فعلي على أرض الواقع، وتضخ التكنولوجيا بالقدر المطلوب من أجل توطين الصناعة في مصر من أجل الوصول للمستهدفات.

علاج فجوة الاستيراد

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن مبادرة ابدأ تمكنت من توطين الصناعات الحديثة، وعلاج فجوة الاستيراد وتقليل فاتورته وتوفير فرص عمل للشباب المصري في مختلف المجالات الصناعية والتجارية الكبرى، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية الحديثة.

وأوضح أنه لا بد أن نعمل بكل ما لدينا من طاقة في قطاعات التصنيع ونحل مشكلات الإنتاج ونطور التصنيع ونغير التشريعات.

تأهيل الشباب للقيادة

وانطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتكليف من رئيس الجمهورية، لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، إذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022، إطلاقها كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.