عضو مبادرة «ابدأ» لقناة الحياة: نسعى لحل مشكلات المصانع

قالت الدكتورة آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة تعمل بكل ما أوتيت من قوة في التعامل والعمل مع كل الجهات المعنية الخاصة بالصناعة والاستثمار من أجل توطين الصناعات المحلية في مصر.

حسام الدين: حل جزء كبير من المشكلات بالمصانع

وأضافت «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن المبادرة نجحت في رصد 3 آلاف مصنع تواجه عددا من المشاكل البسيطة خلال الفترة الماضية، وهي المشكلات التي تم بالفعل حل أجزاء كبيرة منها، لتعود بالعمل بكل طاقتها مرة أخرى.

حسام الدين: توصلنا مع مختلف المصنعين لحل مشكلات المصانع

وأوضحت أن المصانع المتعثرة، والتي كانت من قبل تواجه عددا من المشكلات، بدأت تعمل مرة أخرى بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل، وذلك بعدما استطاعت المبادرة الوصول إلى المصنعين على مستوى مصر لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.

وأكدت أن المبادرة عملت كذلك على عقد ندوات تعريفية مع جمعية رجال الأعمال من أجل التواصل بشكل مباشر وفعال مع رجال الأعمال بكل الفئات المهتمة بالصناعة.

وأشارت إلى أن المبادرة من أهدافها معرفة التحديات التي تواجه المصنعين من أجل التوصل إليها وحلها عبر العمل عليها بشكل مكثف وفي جميع القطاعات، «مهم نسمع المصنعين ونشوف إيه المعوقات اللي بتواجههم، ونكون خطوة في توفير النقد الأجنبي».